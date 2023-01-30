Общество

В Волгограде с 31 января перекроют на три дня Нулевую продольную

Общество 30.01.2023 12:19
0
30.01.2023 12:19


В Центральном районе Волгограда продолжается подготовка к празднованию 80-летия Сталинградской Победы. С 27 января в связи с этим проезд транспорта закрыт на площади Павших борцов, а также на примыкающих улицах. С 31 января в центре города на три дня перекроют Нулевую продольную. 

По информации администрации Волгограда, ограничения на рокадной и примыкающих к ней улицах во вторник вводятся с 22.00. В списке перекрытий: 

- Нулевая продольная магистраль, 

- ул. Краснознаменская (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Комсомольская (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. 7-й Гвардейской (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Землянского (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Калинина (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Рокоссовского до телецентра на Мамаевом кургане.

Откроют перечисленные отрезки дорог в 22.00 2 февраля – после артиллерийского салюта. 

Добавим, что с 00.00 31 января до 8.00 3 февраля будет закрыта автостоянка на Привокзальной площади. Оставить транспорт волгоградцы и гости города смогут на парковочных местах в Центральном районе. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.01.2023 13:47
Общество 30.01.2023 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 13:47
Общество 30.01.2023 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 13:34
Общество 30.01.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 12:55
Общество 30.01.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 12:42
Общество 30.01.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 11:41
Общество 30.01.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 10:27
Общество 30.01.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 08:17
Общество 30.01.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 07:53
Общество 30.01.2023 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 20:25
Общество 29.01.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 19:31
Общество 29.01.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 16:33
Общество 29.01.2023 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 11:11
Общество 29.01.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 09:49
Общество 29.01.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 09:13
Общество 29.01.2023 09:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:22
«Сады Придонья» задают новый тренд на промышленный туризмСмотреть фотографии
14:19
В Волгоградской области селянин топил баню срубленными дубамиСмотреть фотографии
13:47
Волгоградка отсудила у мэрии за падение в подземном переходе 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:47
Песков подтвердил приезд Путина в Волгоград на 1 деньСмотреть фотографии
13:34
Волгоградцы и астраханцы попросили у Мишустина скоростную электричкуСмотреть фотографии
13:18
Два ДТП парализовали оживленный перекресток в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:04
Группа ВТБ и «Ростелеком» совместно займутся масштабными проектами в сфере цифрового развития регионовСмотреть фотографии
12:55
Север Волгоградской области завалило снегомСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде 1 и 2 февраля изменится конечная восьми автобусовСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде с 31 января перекроют на три дня Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
11:59
Массовая драка подростков на севере Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Волгоградские медики 1 и 2 февраля перейдут на особый режим работыСмотреть фотографии
11:41
«По праву сильного»: пятеро волгоградцев стали героями фильма «Русские. XXI век»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Три грузовика столкнулись на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Суд расторг волгоградский брак двоеженца из АрменииСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде пострадал водитель сгоревшей машиныСмотреть фотографии
09:06
Путин может приехать в Волгоград на празднование 80-летия Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
08:17
На площади Павших борцов в Волгограде состоялась репетиция парада ко 2 февраляСмотреть фотографии
07:53
«Взял командование на себя»: в Волгограде проводили в последний путь 23-летнего лейтенанта Алексея КалачеваСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области у дома нашли обглоданное тело мужчиныСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде прошел мотокросс, посвященный 80-летию Сталинградской битвыСмотреть фотографии
19:31
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине 30-летнего Евгения ХицоваСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде нашли мертвой 20-летнюю девушкуСмотреть фотографии
16:33
Опубликованы фото спецотряда «Сталинград» из Волгоградской области в зоне СВОСмотреть фотографии
15:24
В Волгоградской области в припаркованной машине нашли обгоревший трупСмотреть фотографии
13:51
«В ужасе ждем его возвращения»: всадившего нож в голову волгоградки наркомана отправляют в психушкуСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде в утреннем ДТП погиб молодой мужчина: видеоСмотреть фотографии
11:57
Сложные эфиры тестостерона. В Волгограде тренера фитнес-клуба задержали за сбыт стероидовСмотреть фотографии
11:11
«По позиции ударил танк»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО 22-летнего Ивана ЖуравлеваСмотреть фотографии
09:49
Лесные звери и светодиодная пергола: как в Волгограде обновляют Комсомольский садСмотреть фотографии
 