В Волгограде с 31 января перекроют на три дня Нулевую продольную

В Центральном районе Волгограда продолжается подготовка к празднованию 80-летия Сталинградской Победы. С 27 января в связи с этим проезд транспорта закрыт на площади Павших борцов, а также на примыкающих улицах. С 31 января в центре города на три дня перекроют Нулевую продольную.

По информации администрации Волгограда, ограничения на рокадной и примыкающих к ней улицах во вторник вводятся с 22.00. В списке перекрытий:

- Нулевая продольная магистраль,

- ул. Краснознаменская (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Комсомольская (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. 7-й Гвардейской (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Землянского (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Калинина (отрезок, примыкающий к Нулевой продольной),

- ул. Рокоссовского до телецентра на Мамаевом кургане.

Откроют перечисленные отрезки дорог в 22.00 2 февраля – после артиллерийского салюта.

Добавим, что с 00.00 31 января до 8.00 3 февраля будет закрыта автостоянка на Привокзальной площади. Оставить транспорт волгоградцы и гости города смогут на парковочных местах в Центральном районе.