Общество

Волгоградцы обсуждают размазанную в небе радугу

Общество 28.01.2023 19:54
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28.01.2023 19:54



Природное явление в виде затертой радуги в небе обсуждают жители Волгограда в соцсетях. Как сообщают очевидцы, необычное природное явление они увидели сегодня, 28 января, над центром города. 
- Как будто кистью мазнули по небу и радуги кусок... Симпатично, - сообщает пользователь Ольга С.
Этому оптическому явлению некоторые дали и другое объяснение.
- Ничего необычного, это - межоблачное просветление, в январе особенно часто появляется, - считает Иван Б.
- Радужные облака - довольно редкий феномен. Один из видов гало, относительно редкий оптический эффект в атмосфере, - поделилась своей версией увиденного Нина Л.
Напомним, что гало в последний раз наблюдали в Волгоградской области в Рожественскую ночь жители Котово. Тогда сообщалось, что суть этого атмосферного оптического явления заключается в преломлении лучей небесного светила, то есть это своеобразная радуга, но которую можно видеть и днем, и ночью. 
Фото: Нина Лисаева / «Жесть Волгограда», ВК

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