Волгоградцы обсуждают размазанную в небе радугу









Природное явление в виде затертой радуги в небе обсуждают жители Волгограда в соцсетях. Как сообщают очевидцы, необычное природное явление они увидели сегодня, 28 января, над центром города.

- Как будто кистью мазнули по небу и радуги кусок... Симпатично, - сообщает пользователь Ольга С.

Этому оптическому явлению некоторые дали и другое объяснение.

- Ничего необычного, это - межоблачное просветление, в январе особенно часто появляется, - считает Иван Б.

- Радужные облака - довольно редкий феномен. Один из видов гало, относительно редкий оптический эффект в атмосфере, - поделилась своей версией увиденного Нина Л.

Напомним , что гало в последний раз наблюдали в Волгоградской области в Рожественскую ночь жители Котово. Тогда сообщалось, что суть этого атмосферного оптического явления заключается в преломлении лучей небесного светила, то есть это своеобразная радуга, но которую можно видеть и днем, и ночью.

Фото: Нина Лисаева / «Жесть Волгограда», ВК



