В Волгограде создают комиссию по наградам при губернаторе

Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому в Волгоградской области будет создана комиссия по наградам при губернаторе. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на сайт администрации региона. Документом, опубликованным в открытом доступе, в том числе утверждается состав данного органа.

Согласно тексту постановления, комиссия будет осуществлять полномочия в соответствии с порядком вступления в силу отдельных положений Закона Волгоградской области от 28 декабря 2022 года «О наградах Волгоградской области». Напомним, что 27 декабря минувшего года депутаты регионального парламента приняли закон, согласно которому особо отличившимся трудовым коллективам в регионе будут вручать Почетный штандарт губернатора. Также закон предусматривает почетные грамоты губернатора и облдумы, благодарственные письма регионального парламента, благодарности губернатора.

В состав комиссии по наградам вошли заместитель Андрея Бочарова Геннадий Шевцов, а также вице-губернатор Евгений Харичкин. Последний будет выполнять функции председателя комиссии. Также в ее состав включены первый зампредседателя Волгоградской облдумы Сергей Булгаков, глава волгоградских профсоюзов Татьяна Гензе, ректор ВГСПУ Александр Коротков, председатель городского совета ветеранов Александр Струков и др.