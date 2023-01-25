Под Волгоградом водитель Toyota погиб в ДТП с «Газелью»

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области утром 25 января водитель Toyota Camry погиб в результате лобового столкновения с грузовой «ГАЗелью». ДТП произошло на территории поселка Кировец.





– По предварительной информации, в 10.30 63-летний водитель Toyota , двигаясь по улице Дорожная в посёлке Кировец Среднеахтубинского района, напротив дома № 14 выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.



