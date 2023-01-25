Под Волгоградом водитель Toyota погиб в ДТП с «Газелью»

Происшествия 25.01.2023 12:51
0
25.01.2023 12:51
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области утром 25 января водитель Toyota Camryпогиб в результате лобового столкновения с грузовой «ГАЗелью». ДТП произошло на территории поселка Кировец.
– По предварительной информации, в 10.30 63-летний водитель Toyota , двигаясь по улице Дорожная в посёлке Кировец Среднеахтубинского района, напротив дома № 14 выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда скорой помощи, уточняют полицейские. В настоящее время на месте работают экипажи районной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Перевернуло в воздухе. В Волгограде 73-летнего пешехода снесли на перекрестке: видео25.01.2023 11:20
Происшествия 25.01.2023 11:20
«Стояла много лет»: в Волгограде во дворе дома у газовой станции загорелась иномарка24.01.2023 19:16
Происшествия 24.01.2023 19:16
СК: в Волгоградской области при пожаре погибла 27-летняя женщина24.01.2023 15:47
Происшествия 24.01.2023 15:47
Разорвало пополам: смертельное ДТП с бензовозом произошло под Волгоградом24.01.2023 15:46
Происшествия 24.01.2023 15:46
В Волгоградской области селянин зарезал бывшую жену24.01.2023 12:28
Происшествия 24.01.2023 12:28
В Волгоградской области объявили в розыск двух сестер-подростков с приятелем24.01.2023 10:54
Происшествия 24.01.2023 10:54
В поселке Волгограда подросток на иномарке сбил 47-летнюю женщину24.01.2023 10:43
Происшествия 24.01.2023 10:43
В Волгограде разыскивают 82-летнего пенсионера в норковой шапке24.01.2023 10:16
Происшествия 24.01.2023 10:16
Звезда волгоградского футбола 90-х задержан по подозрению в мошенничестве23.01.2023 09:45
Происшествия 23.01.2023 09:45
Волгоградца, задержанного ФСБ за высказывания в Сети, суд отправил в психушку23.01.2023 09:32
Происшествия 23.01.2023 09:32
«Там жили три семьи»: в Волгограде горит жилой аварийный дом23.01.2023 09:13
Происшествия 23.01.2023 09:13
Случайно выглянула в окно: в Волжском на козырьке магазина «Заря» нашли труп 21-летнего парня22.01.2023 12:25
Происшествия 22.01.2023 12:25
«Ниве» оторвало крышу. В Волгоградской области в ДТП с тягачом погиб 62-летний мужчина22.01.2023 10:20
Происшествия 22.01.2023 10:20
Опубликовано видео с места аварии под Воронежем, где погиб волгоградец22.01.2023 10:01
Происшествия 22.01.2023 10:01
«Двое взрослых в тяжелом состоянии»: пятеро человек госпитализированы после аварии в Волжском21.01.2023 11:15
Происшествия 21.01.2023 11:15