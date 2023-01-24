Общество

В Волгограде с кондуктора троллейбуса №15А взыскали вред за драку с пассажиркой

Общество 24.01.2023 17:33
0
24.01.2023 17:33



Кондуктора троллейбуса №15А в Волгограде обязали по суду выплатить после драки в салоне 25 тысяч рублей компенсации морального вреда пассажирке. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такое решение вынес сегодня, 24 января, Дзержинский районный суд Волгограда по иску пострадавшей. 
Волгоградка изначально требовала от кондуктором МУП «Метроэлектротранс» денежную компенсацию в сумме 1 миллион рублей. Иск был удовлетворен частично.
Установлено, что кондуктор нанесла женщине легкий вред здоровью, использовав валидатор в качестве оружия. Пассажирка получила ушиб мягких тканей головы и левой ноги.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Как ранее сообщало информагентство, конфликт в салоне троллейбуса №15А произошел в сентябре 2020 года из-за требования кондуктора к 22-летней девушке надеть маску. Тогда сообщалось, что девушка пинала кондуктора ногами в живот, а та ответила валидатором. После потасовки в троллейбусе на конечную остановку прибыл брат девушки, который набросился на кондуктора с кулаками. После этого происшествия все стороны обвиняли дуг друга и написали заявления в полицию.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.01.2023 20:58
Общество 24.01.2023 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 20:20
Общество 24.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 20:00
Общество 24.01.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 16:41
Общество 24.01.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 14:57
Общество 24.01.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 14:23
Общество 24.01.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:59
Общество 24.01.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:27
Общество 24.01.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:23
Общество 24.01.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 12:10
Общество 24.01.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 12:03
Общество 24.01.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 09:36
Общество 24.01.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2023 21:23
Общество 23.01.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2023 21:06
Общество 23.01.2023 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2023 20:43
Общество 23.01.2023 20:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Поражением от «Динамо» завершился первый сбор волгоградского «Ротора» - 0:2Смотреть фотографии
20:58
«Да что ж за дебилы!»: ведущий федерального ТВ Гордон учил жизни мэрию ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Волгоградвзрывпром» продадут 1 мартаСмотреть фотографии
20:00
На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман КуцолапСмотреть фотографии
19:55
Мэрия Волгограда оформляет кредитную линию на 700 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:16
«Стояла много лет»: в Волгограде во дворе дома у газовой станции загорелась иномаркаСмотреть фотографии
18:55
Волгоградца за монтаж фонтана, где погибла девочка, отправили в колониюСмотреть фотографии
17:57
Студенты не всегда любят искать информацию с помощью мобильного интернетаСмотреть фотографии
17:53
Что делать, если в аптеке не нашлось привычного лекарства? Отвечает профессор ВолгГМУСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде с кондуктора троллейбуса №15А взыскали вред за драку с пассажиркойСмотреть фотографии
16:41
Опубликовано постановление о выходных 1 и 2 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 годаСмотреть фотографии
15:47
СК: в Волгоградской области при пожаре погибла 27-летняя женщинаСмотреть фотографии
15:46
Разорвало пополам: смертельное ДТП с бензовозом произошло под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:57
«Открыл огонь по колонне»: в Волгограде рассказали о подвиге сталинградского милиционераСмотреть фотографии
14:23
Волгоградка лишилась денег из-за фейкового долга за вывоз мусораСмотреть фотографии
13:59
24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде продают бар, где иностранцев поили «Новичком» во время чемпионатаСмотреть фотографии
13:23
Бочаров побывал с проверкой на Аллее Героев в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
В Волгоградской области селянин зарезал бывшую женуСмотреть фотографии
12:10
«Его дочке всего шесть»: на СВО погиб 46-летний лесничий из станицы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 12-летнюю пострадавшую в ДТП с маршруткой перевели из реанимацииСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде утвердили дополнительные выходные 1 и 2 февраля 2023 годаСмотреть фотографии
11:14
В Волжском с шумных соседей взыскали 20 тысяч рублей за многолетнюю бессоницу дачникаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области объявили в розыск двух сестер-подростков с приятелемСмотреть фотографии
10:47
Бывший глава поселения в Волгоградской области нарисовал протокол от имени депутатовСмотреть фотографии
10:43
В поселке Волгограда подросток на иномарке сбил 47-летнюю женщинуСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде разыскивают 82-летнего пенсионера в норковой шапкеСмотреть фотографии
09:53
«Хочет отделаться легким испугом»: напавшему на сотрудницу МЧС волгоградцу предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:46
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области разогнал рост тарифов ЖКХСмотреть фотографии
 