







Кондуктора троллейбуса №15А в Волгограде обязали по суду выплатить после драки в салоне 25 тысяч рублей компенсации морального вреда пассажирке. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такое решение вынес сегодня, 24 января, Дзержинский районный суд Волгограда по иску пострадавшей.

Волгоградка изначально требовала от кондуктором МУП «Метроэлектротранс» денежную компенсацию в сумме 1 миллион рублей. Иск был удовлетворен частично.

Установлено, что кондуктор нанесла женщине легкий вред здоровью, использовав валидатор в качестве оружия. Пассажирка получила ушиб мягких тканей головы и левой ноги.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

произошел в сентябре 2020 года из-за требования кондуктора к 22-летней девушке надеть маску. Тогда сообщалось, что девушка пинала кондуктора ногами в живот, а та ответила валидатором. После потасовки в троллейбусе на конечную остановку прибыл брат девушки, который набросился на кондуктора с кулаками. После этого происшествия все стороны обвиняли дуг друга и написали заявления в полицию. Как ранее сообщало информагентство, конфликт в салоне троллейбуса №15А

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»