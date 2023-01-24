Общество 24.01.2023 17:33
0
24.01.2023 17:33
Кондуктора троллейбуса №15А в Волгограде обязали по суду выплатить после драки в салоне 25 тысяч рублей компенсации морального вреда пассажирке. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такое решение вынес сегодня, 24 января, Дзержинский районный суд Волгограда по иску пострадавшей.
Волгоградка изначально требовала от кондуктором МУП «Метроэлектротранс» денежную компенсацию в сумме 1 миллион рублей. Иск был удовлетворен частично.
Установлено, что кондуктор нанесла женщине легкий вред здоровью, использовав валидатор в качестве оружия. Пассажирка получила ушиб мягких тканей головы и левой ноги.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Как ранее сообщало информагентство, конфликт в салоне троллейбуса №15А произошел в сентябре 2020 года из-за требования кондуктора к 22-летней девушке надеть маску. Тогда сообщалось, что девушка пинала кондуктора ногами в живот, а та ответила валидатором. После потасовки в троллейбусе на конечную остановку прибыл брат девушки, который набросился на кондуктора с кулаками. После этого происшествия все стороны обвиняли дуг друга и написали заявления в полицию.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
«Да что ж за дебилы!»: ведущий федерального ТВ Гордон учил жизни мэрию Волгограда24.01.2023 20:58
Общество 24.01.2023 20:58
«Волгоградвзрывпром» продадут 1 марта24.01.2023 20:20
Общество 24.01.2023 20:20
На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман Куцолап24.01.2023 20:00
Общество 24.01.2023 20:00
Опубликовано постановление о выходных 1 и 2 февраля в Волгоградской области24.01.2023 16:41
Общество 24.01.2023 16:41
«Открыл огонь по колонне»: в Волгограде рассказали о подвиге сталинградского милиционера24.01.2023 14:57
Общество 24.01.2023 14:57
Волгоградка лишилась денег из-за фейкового долга за вывоз мусора24.01.2023 14:23
Общество 24.01.2023 14:23
24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в хуторе Волгоградской области24.01.2023 13:59
Общество 24.01.2023 13:59
В Волгограде продают бар, где иностранцев поили «Новичком» во время чемпионата24.01.2023 13:27
Общество 24.01.2023 13:27
Бочаров побывал с проверкой на Аллее Героев в центре Волгограда24.01.2023 13:23
Общество 24.01.2023 13:23
«Его дочке всего шесть»: на СВО погиб 46-летний лесничий из станицы Волгоградской области24.01.2023 12:10
Общество 24.01.2023 12:10
В Волгограде 12-летнюю пострадавшую в ДТП с маршруткой перевели из реанимации24.01.2023 12:03
Общество 24.01.2023 12:03
Пригожин в Telegram ответил на критику его сравнения Соледара со Сталинградом24.01.2023 09:36
Общество 24.01.2023 09:36
Гидрометцентр: на Нижней Волге повышается уровень воды23.01.2023 21:23
Общество 23.01.2023 21:23
Стояли насмерть: в Волгограде установят памятник десантникам 114-го стрелкового полка23.01.2023 21:06
Общество 23.01.2023 21:06
Участник СВО обвенчался в краткосрочном отпуске в Волгограде23.01.2023 20:43
Общество 23.01.2023 20:43