Мэрия Волгограда оформляет кредитную линию на 700 миллионов рублей

Администрация Волгограда оформляет кредитную линию на общую сумму в 700 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, опубликованы два извещения на привлечение заемных средств на 350 миллионов рублей каждое. В качестве процентов за пользование деньгами в рамках кредитной линии установлена максимальная цена – 32 миллиона 217 тысячи рублей за каждый займ.

Как поясняется в технической документации аукционов, средства привлекаются в срок до 314 дней. В мэрии пояснили выбранный срок пользования кредитными ресурсами до 314 дней «волатильностью ключевой ставки банка России».

Администрация города, согласно условиям аукциона, должна иметь возможность «неоднократного привлечения и возврата заемных средств в пределах установленного лимита по мере необходимости в ходе исполнения бюджета с целью оперативного управления бюджетом».