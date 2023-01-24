Экономика

Мэрия Волгограда оформляет кредитную линию на 700 миллионов рублей

Экономика 24.01.2023 19:55
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24.01.2023 19:55


Администрация Волгограда оформляет кредитную линию  на общую сумму в 700 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, опубликованы два извещения на привлечение заемных средств на 350 миллионов рублей каждое. В качестве процентов за пользование деньгами в рамках кредитной линии  установлена максимальная цена – 32 миллиона 217 тысячи рублей за каждый займ. 

Как поясняется в технической документации аукционов, средства привлекаются в срок до 314 дней. В мэрии пояснили  выбранный срок пользования кредитными ресурсами до 314 дней «волатильностью ключевой ставки банка России».

Администрация города, согласно условиям аукциона,  должна иметь возможность «неоднократного привлечения и возврата заемных средств в пределах установленного лимита по мере необходимости в ходе исполнения бюджета с целью оперативного управления бюджетом».

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