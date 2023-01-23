Общество

«В окна обещают не светить»: жителям центра Волгограда до 2 февраля предстоят бессонные ночи

Общество 23.01.2023 20:19
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23.01.2023 20:19


В Волгограде жителей домов, расположенных на Аллее Героев, предупредили о возможных неудобствах в связи с подготовкой  мероприятий, приуроченных к 80-летию победы в Сталинградской битве. В ночное время в центре города будут монтировать и настраивать световое и звуковое оборудование. 

– В разных частях Аллеи Героев устанавливают тематические пилоны со светодиодными экранами, на которых будут транслироваться документальная хроника, озвученные письма защитников Сталинграда, основные события Сталинградской битвы, рассказы об улицах города-героя Волгограда, названных в честь героических защитников Сталинграда, повествования о военачальниках,  сыгравших ключевую роль в истории Сталинградской битвы, – рассказали 23 января в облкомкультуры. – Жителей близлежащих домов уже уведомили, что в рамках подготовки мероприятий будут осуществляться подготовительные и монтажные работы, а также репетиции, в том числе в ночное время, с использованием светового и звукового оборудования. 


При этом, уточняют в профильном комитете, организаторы обещают настраивать оборудование так, чтобы световые лучи проецируемой картинки на домах Аллеи Героев не попадали в окна жителей. 

– Организаторы приносят волгоградцам свои извинения за доставленные неудобства, – добавляют, впрочем, в профильном комитете. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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