«В окна обещают не светить»: жителям центра Волгограда до 2 февраля предстоят бессонные ночи

В Волгограде жителей домов, расположенных на Аллее Героев, предупредили о возможных неудобствах в связи с подготовкой мероприятий, приуроченных к 80-летию победы в Сталинградской битве. В ночное время в центре города будут монтировать и настраивать световое и звуковое оборудование.

– В разных частях Аллеи Героев устанавливают тематические пилоны со светодиодными экранами, на которых будут транслироваться документальная хроника, озвученные письма защитников Сталинграда, основные события Сталинградской битвы, рассказы об улицах города-героя Волгограда, названных в честь героических защитников Сталинграда, повествования о военачальниках, сыгравших ключевую роль в истории Сталинградской битвы, – рассказали 23 января в облкомкультуры. – Жителей близлежащих домов уже уведомили, что в рамках подготовки мероприятий будут осуществляться подготовительные и монтажные работы, а также репетиции, в том числе в ночное время, с использованием светового и звукового оборудования.





При этом, уточняют в профильном комитете, организаторы обещают настраивать оборудование так, чтобы световые лучи проецируемой картинки на домах Аллеи Героев не попадали в окна жителей.

– Организаторы приносят волгоградцам свои извинения за доставленные неудобства, – добавляют, впрочем, в профильном комитете.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»