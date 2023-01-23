Участник СВО обвенчался в краткосрочном отпуске в Волгограде









В храме Всех святых на Мамаевом кургане обвенчался с супругой участник специальной военной операции, прибывший в Волгоград в краткосрочный отпуск.

Как сообщили в Волгоградской епархии, вместе с супругами в храме присутствовали сослуживцы жениха.

- Венчающиеся уже состоят в законном браке. Решение обвенчаться было принято ими после того, как супруг был командирован в зону боевых действий, - сообщили в епархии.













После совершения венчания священнослужитель всех благословил и отслужил молебен о воинах, идущих на брань.

Фото: Волгоградская епархия РПЦ



