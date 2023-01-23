Участник СВО обвенчался в краткосрочном отпуске в Волгограде

Общество 23.01.2023 20:43
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23.01.2023 20:43
В храме Всех святых на Мамаевом кургане обвенчался с супругой участник специальной военной операции, прибывший в Волгоград в краткосрочный отпуск.
Как сообщили в Волгоградской епархии, вместе с супругами в храме присутствовали сослуживцы жениха.
- Венчающиеся уже состоят в законном браке. Решение обвенчаться было принято ими после того, как супруг был командирован в зону боевых действий, - сообщили в епархии.
После совершения венчания священнослужитель всех благословил и отслужил молебен о воинах, идущих на брань.
Фото: Волгоградская епархия РПЦ
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