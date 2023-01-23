Общество

Волгоградцам грозят штрафы до 500 тысяч за запуск дронов

Общество 23.01.2023 16:43
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23.01.2023 16:43


Об административной ответственности за нарушение временного запрета на использование на территории Волгоградской области беспилотных воздушных судов предупредили жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, максимальная сумма штрафа для граждан составляет 50 тыс. рублей, для должностных лиц - 150 тыс. рублей, для юридических лиц – 500 тыс. рублей.

Ранее ИА «Высота 102» рассказывало  о принятом постановлении губернатора Волгоградской области, которым с 28 декабря 2022 года был установлен запрет на использование на территории региона БПЛА всех видов вне зависимости от веса аппарата.

Мониторинг, направленный на пресечение незаконной эксплуатации беспилотных летательных средств, ведут транспортная прокуратура в тесном взаимодействии с УФСБ по Волгоградской области. 

Нарушение перечисленных требований воздушного законодательства влечет за собой наступление административной ответственности по ст. 11.4 или 11.5 КоАП РФ, напомнили в ведомстве.

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