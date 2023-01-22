На новой неделе в Волгоградской области похолодает до -18 °С

На новой неделе в Волгоградской области вновь ожидается значительное похолодание. Как сообщает ИА «Высота 102», ночные температуры в отдельные дни опустятся до -18 °С.

— В понедельник, 23 января, в регионе установится переменная облачность. Серьезных осадков не ожидается, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер восточного направления 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут -10...-15 °С, в отдельных южных районах -5...-10 °С, однако днем температура поднимется до 0...-5 °С.

Во вторник, 24 января, по области синоптики обещают практически полное отсутствие осадков и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы за окном -13...-18 °С, в отдельных южных районах -8...-13 °С, днем -2...-7 °С.

— В Волгограде в первый рабочий день, 23 января, также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер восточного направления 6-11 м/с. Ночью в городе-герое -10...-12 °С, в дневные часы -1...-3 °С, — добавили волгоградские метеорологи.

Ко вторнику, 24 января, сильных осадков не прогнозируется. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью в областной столице -11...-13 °С, днем -2...-4 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 23 по 29 января в Волгограде установится преимущественно ясная погода без осадков. Лишь в пятницу вероятен небольшой мокрый снег. Скорость ветра на новой неделе не превысит 10 м/с. Ночные температуры от -10...-12 °С продержатся с понедельника по четверг. С пятницы по воскресенье ночью за окном около -5 °С. Днем на неделе температура в областной центре будет держаться на отметке -2...-4 °С.

Сегодня в Волгограде без существенных осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура днем составит -1...-3 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»