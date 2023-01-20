В Волгоградской области через 5 дней объявят сухой закон









В Волгограде и области 25 января будет запрещена продажа алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения в торговле спиртным прописаны в законе Волгоградской области. Согласно документу, на время действия запрета алкогольную продукцию можно будет купить только в кафе и ресторанах.

Нарушителям грозят крупные штрафы.

Напомним, что в Волгоградской области сухой закон действует несколько раз в год: 25 января, в день студента, 1 июня – в день защиты детей, 27 июня – в день молодежи и 1 сентября, в день знаний.



