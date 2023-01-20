Губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании расширенной коллегии ГУ МВД по Волгоградской области. Глава региона вместе с силовиками рассмотрел задачи взаимодействия в этом году. Также были подведены итоги работы за прошедшие 12 месяцев. Отличившимся полицейским вручили награды.

В заседании, которое провел руководитель ГУ МВД по региону генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко, также приняли участие начальник УФСБ России по области генерал-лейтенант Александр Ларин, руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области генерал-майор юстиции Василий Семенов и прокурор области Денис Костенко.

Глава региона предварил свое выступление словами благодарности и поддержки в адрес военных, выполняющих задачи СВО, сотрудников областного глава МВД, всех силовых структур, обеспечивающих правопорядок на территориях со сложной оперативной обстановкой. Также губернатор отметил значительный вклад представителей предприятий и организаций, помогающих восстанавливать мирную жизнь на Донбассе.

Андрей Бочаров также поблагодарил руководство и личный состав за системную плодотворную работу в целях укрепления комплексной безопасности в условиях действия в регионе режима повышенной готовности, введенного Указом Президента РФ № 757.

— Необходимо отметить также сохранение стабильной, контролируемой ситуации по линии обеспечения общественной безопасности и правопорядка в муниципальных образованиях и в целом в Волгоградской области. Результаты этой работы говорят о высоком уровне взаимодействия всех органов и структур власти на территории региона, — добавил губернатор. — Спасибо вам за деятельное участие.

По словам Бочарова, результаты работы областного главка МВД в 2022 году еще раз подтвердили высокий профессионализм сотрудников органов внутренних дел. Однако новый 2023 год ставит перед всеми не менее сложные и масштабные задачи, в том числе по обеспечению безопасности горожан и гостей города-героя во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве.

Андрей Бочаров особо отметил, что «наша общая задача — чтобы все мероприятия, посвященные 80-летию Сталинградской Победы, как и всегда, прошли в Волгоградской области на самом высоком уровне, организованно и без происшествий».

В ходе заседания глава региона акцентировал внимание на решение проблем обманутых дольщиков. Также было отмечено, что по итогам прошлого года совместными усилиями удалось обеспечить дальнейшее снижение просроченной задолженности работодателей по зарплате перед своими сотрудниками. Сообщается, что долг сократился с 32,7 до 12,9 млн рублей.