В Волжском больше недели ищут пропавшего после праздников мужчину

В Волжском Волгоградской области волонтеры разыскивают исчезнувшего после новогодних праздников 43-летнего мужчину. Местного жителя ищут уже девятые сутки.
— Пропал Вячеслав Юрьевич Кондратьев, — рассказали ИА «Высота 102» в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 11 января 2023 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего волжанина:
рост 190 сантиметров
худощавое телосложение
волосы седые
глаза серо-голубые
В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, синие джинсы, черные кроссовки. Если вы располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 906 1679 444.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com
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