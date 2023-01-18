В Волгоградской области назвали категории льготников по оплате ЖКУ

Общество 18.01.2023 11:11
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18.01.2023 11:11
Отделы соцзащиты и МФЦ в Волгоградской области принимают документы от граждан, которые имеют право на компенсацию в размере 50% и 100% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили в администрации региона, в 2022 года таких льготников было более 260 тысяч.
Также частичную или полную компенсацию оплаты за капитальный ремонт получили 33,8 тысячи жителей региона.
Льготы по 50% компенсации за ЖКУ в Волгоградской области могут оформить:
- ветераны труда и боевых действий;
- инвалиды I-й и II-й группы;
- жертвы политических репрессий;
- ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- труженики тыла;
- вдовы и инвалиды ВОВ;
- волгоградцы, имеющие статус «Житель осаждённого Сталинграда».
Для одиноких жителей пожилого возраста старше 70 лет действует региональная мера поддержки в виде 50-процентной компенсации взносов на оплату капитального ремонта в пределах социальной нормы жилья. Аналогичные условия действуют и для пожилых, проживающих с пенсионерами или инвалидами I-й и II-й групп. 100% компенсируют жителям старше 80 лет.
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