В Волгоградской области назвали категории льготников по оплате ЖКУ









Отделы соцзащиты и МФЦ в Волгоградской области принимают документы от граждан, которые имеют право на компенсацию в размере 50% и 100% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили в администрации региона, в 2022 года таких льготников было более 260 тысяч.

Также частичную или полную компенсацию оплаты за капитальный ремонт получили 33,8 тысячи жителей региона.

Льготы по 50% компенсации за ЖКУ в Волгоградской области могут оформить:

- ветераны труда и боевых действий;

- инвалиды I-й и II-й группы;

- жертвы политических репрессий;

- ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- труженики тыла;

- вдовы и инвалиды ВОВ;

- волгоградцы, имеющие статус «Житель осаждённого Сталинграда».

Для одиноких жителей пожилого возраста старше 70 лет действует региональная мера поддержки в виде 50-процентной компенсации взносов на оплату капитального ремонта в пределах социальной нормы жилья. Аналогичные условия действуют и для пожилых, проживающих с пенсионерами или инвалидами I-й и II-й групп. 100% компенсируют жителям старше 80 лет.



