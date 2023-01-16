Волгоградцам рассказали о погоде на Крещение

Жители Волгоградской области готовятся окунуться в купели на Крещение. Синоптики предсказывают в ночь на 19 января сильные морозы и порывистый ветер.

— 19 января по области ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Ночью за окном -5...-10 °С, при прояснении -11...-16 °С, в дневные часы -1...-6 °С, местами по югу до -1...+3 °С.

В Волгограде, как уточнили прогнозисты, 19 января также будет облачно с прояснениями.

— В четверг в городе на Волге преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью по городу -8...-10 °С. после обеда столбики термометров покажут 0...-2 °С.

Завтра в городе-герое без существенных осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -6...-8 °С, днем -2...-4 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»