Летящие журавли и бои за Сталинград: в центре Волгограда 2 февраля «оживут» фасады домов

В Волгограде в рамках проекта «Мост Памяти» 2 февраля по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве «оживут» фасады домов, расположенных на Аллее Героев. Об этом сообщили в областном комитете культуры 16 января.

– На всех фасадах зданий по Аллее Героев будут проецироваться летящие журавли, символизирующие павших защитников Сталинграда, – пояснили в облкомкультуры, – на угловых фасадах жилых домов авторы покажут хронику боев за Сталинград, вся Аллея Героев от «нулевого километра» до Волги будет подсвечиваться сотнями световых приборов, в том числе образующих светом цвет ленты медали «За оборону Сталинграда».

Кроме этого, на Аллее Героев будут установлены светодиодные экраны, на которых горожане и гости города-героя смогут увидеть документальную хронику, рассказы об улицах города-героя Волгограда, названных в честь героических защитников Сталинграда, повествования о военачальниках, сыгравших ключевую роль в истории Сталинградской битвы.

– На больших светодиодных экранах будут транслироваться фотографии участников Сталинградской битвы, направленные родственниками со всех регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, – добавляют в профильном комитете.

В 20.45 2 февраля на нижней террасе набережной состоится аудиовизуальная акция «Минута молчания», по итогам которой организаторы покажут пиротехническое музыкальное произведение.

Концепция проекта «Мост Памяти» разработана творческим коллективом Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и Центром реализации культурных проектов «Связь Времён». Художественным руководителем проекта является трижды лауреат Государственных премий СССР и РФ народный артист СССР Юрий Башмет.