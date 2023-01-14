Под Волгоградом спасли вмерзшую в землю лошадь

Общество 14.01.2023 19:10
0
14.01.2023 19:10
Сложную операцию по спасению еле живой лошади, которая вмерзла в землю, провели волонтеры, ветеринары и сотрудники конного клуба под руководством сына депутата Волгоградской областной думы Егора Осипова.
Как сообщает ИА «Высота 102», в конно-спортивном клубе «Гермес», который находится в 12 км от Волгограда, подробно рассказали эту историю с благодарностью ко всем причастным к спасению животного.
11 января в ВРОО ЗООС «Конная Тропа» позвонили охотники, которые обнаружили рядом с Волгой замерзающую лошадь, тело которой погрязло в застывшей грязи и снегу. Какое время провело животное в этой «ловушке» и как в ней оказалась, неизвестно.
- Наша команда собрала все необходимые вещи для первой медицинской помощи, тёплые попоны, недоуздок, корды и выехала в 13:15 на место беды... обнаруженная лошадь была в крайне тяжелом состоянии. Конечности и весь правый бок, на котором лежала кобыла, - были отморожены и в прямом смысле слова - почти не двигались. Все тело кобылы сильно тряслось от холода, - рассказывают в клубе.
У замершей лошади не было сил, она падала от бессилия. Животное с трудом погрузили в коневоз и привезли в конюшню, где укутали в теплые попоны, пледы и одеяла. К рассвету удалось поднять температуру тела животного с 35°С до 38°С. Кобылу назвали Находкой.
Первое время у лошади совсем не было сил на еду, потом она стала принимать сено из рук. Помогли капельницы и заботливые руки сотрудников конно-спортивного клуба.
- Спустя сутки кобыла начала активно пить воду и самостоятельно кушать сено! Верим и делаем все возможное, чтобы она поправилась! – говорят в «Гермесе».
Фото: конно-спортивный клуб «Гермес» / ВК
В Волгограде жильцы пятиэтажки уже три недели воюют с УК за тепло14.01.2023 18:10
Общество 14.01.2023 18:10
«Таких людей я больше не встречал»: житель Ставрополя написал трогательное письмо о погибшей в СВО волгоградке14.01.2023 17:02
Общество 14.01.2023 17:02
Общественный транспорт Волгограда за год перевез 89 млн пассажиров14.01.2023 15:39
Общество 14.01.2023 15:39
Семь сельских учителей получат по миллиону рублей в Волгоградской области14.01.2023 13:36
Общество 14.01.2023 13:36
Площадь Павших борцов в Волгограде перекроют на три недели с 15 января14.01.2023 10:45
Общество 14.01.2023 10:45
В Волгограде спортсмены в честь 80-летия Сталинградской битвы пробегут 20 км14.01.2023 10:25
Общество 14.01.2023 10:25
Социальные выплаты в Волгоградской области проиндексируют с 1 февраля14.01.2023 09:30
Общество 14.01.2023 09:30
Морось, снег и минус: какая погода ждет волгоградцев 14 января14.01.2023 08:26
Общество 14.01.2023 08:26
Волгоградцам рассказали о семье, друзьях и алкоголе в Старый Новый год13.01.2023 21:18
Общество 13.01.2023 21:18
Умер экс-глава района Волгоградской области Анатолий Манойлин13.01.2023 21:06
Общество 13.01.2023 21:06
Волгоградца ищут за прошлогоднюю кражу из магазина косметики13.01.2023 20:51
Общество 13.01.2023 20:51
С 14 января в Волгограде изменят маршруты № 15а и № 23а13.01.2023 20:35
Общество 13.01.2023 20:35
«Предложили откачать самой»: в Волгограде жильцы дома сидят без отопления из-за разрытых труб13.01.2023 19:35
Общество 13.01.2023 19:35
В Волгограде для перехода на отечественное ПО увеличат штат центра информтехнологий13.01.2023 19:14
Общество 13.01.2023 19:14
В Волгограде прокуроры помогли инвалиду без жилья справить новоселье13.01.2023 18:38
Общество 13.01.2023 18:38