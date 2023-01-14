Общество

Под Волгоградом спасли вмерзшую в землю лошадь

Общество 14.01.2023 19:10
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14.01.2023 19:10



Сложную операцию по спасению еле живой лошади, которая вмерзла в землю, провели волонтеры, ветеринары и сотрудники конного клуба под руководством сына депутата Волгоградской областной думы Егора Осипова.
Как сообщает ИА «Высота 102», в конно-спортивном клубе «Гермес», который находится в 12 км от Волгограда, подробно рассказали эту историю с благодарностью ко всем причастным к спасению животного.
11 января в ВРОО ЗООС «Конная Тропа» позвонили охотники, которые обнаружили рядом с Волгой замерзающую лошадь, тело которой погрязло в застывшей грязи и снегу. Какое время провело животное в этой «ловушке» и как в ней оказалась, неизвестно.
- Наша команда собрала все необходимые вещи для первой медицинской помощи, тёплые попоны, недоуздок, корды и выехала в 13:15 на место беды... обнаруженная лошадь была в крайне тяжелом состоянии. Конечности и весь правый бок, на котором лежала кобыла, - были отморожены и в прямом смысле слова - почти не двигались. Все тело кобылы сильно тряслось от холода, - рассказывают в клубе.
У замершей лошади не было сил, она падала от бессилия. Животное с трудом погрузили в коневоз и привезли в конюшню, где укутали в теплые попоны, пледы и одеяла. К рассвету удалось поднять температуру тела животного с 35°С до 38°С. Кобылу назвали Находкой.
Первое время у лошади совсем не было сил на еду, потом она стала принимать сено из рук. Помогли капельницы и заботливые руки сотрудников конно-спортивного клуба.



- Спустя сутки кобыла начала активно пить воду и самостоятельно кушать сено! Верим и делаем все возможное, чтобы она поправилась! – говорят в «Гермесе».
Фото: конно-спортивный клуб «Гермес» / ВК

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