Общественный транспорт Волгограда за год перевез 89 млн пассажиров

Общество 14.01.2023 15:39
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14.01.2023 15:39
В Волгограде общественный транспорт в 2022 году перевез около 89 миллионов пассажиров, которые передвигались по муниципальным и вспомогательным маршрутам. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии.
По подсчетам транспортников, ежедневно автобусами, трамваями и троллейбусами в Волгограде пользуются в среднем более 240 тысяч человек. Причем, автобусы и электротранспорт развозят примерно одинаковое количество пассажиров – в среднем по 44 миллиона человек в год.
Услугами внутригородского речного транспорта в уходящем году воспользовались 675 тысяч человек.
Зимой продолжает свою работу речной маршрут «Руднева – о. Сарпинский». В мэрии заявили, что несмотря на сложные погодные условия, рейсы осуществляются по расписанию.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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