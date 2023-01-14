Общественный транспорт Волгограда за год перевез 89 млн пассажиров









В Волгограде общественный транспорт в 2022 году перевез около 89 миллионов пассажиров, которые передвигались по муниципальным и вспомогательным маршрутам. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии.

По подсчетам транспортников, ежедневно автобусами, трамваями и троллейбусами в Волгограде пользуются в среднем более 240 тысяч человек. Причем, автобусы и электротранспорт развозят примерно одинаковое количество пассажиров – в среднем по 44 миллиона человек в год.

Услугами внутригородского речного транспорта в уходящем году воспользовались 675 тысяч человек.

Зимой продолжает свою работу речной маршрут «Руднева – о. Сарпинский». В мэрии заявили, что несмотря на сложные погодные условия, рейсы осуществляются по расписанию.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»