Морось, снег и минус: какая погода ждет волгоградцев 14 января

Общество 14.01.2023 08:26
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14.01.2023 08:26
Небольшие осадки в виде снега и мороси ожидаются в Волгоградской области сегодня, 14 января. В Волгоградском ЦГМС, как сообщает ИА «Высота 102», прогнозируют гололедно-изморозевые явления в Волгограде и районах области, местами туман. Однако по прогнозу осадки будут незначительными.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. В Волгограде 9-14 м/с.
После -12...-17º ночью, температура днем по области поднимется до -4...-9 градусов.
В Волгограде будет морозно: от -10...-12º ночью, до -5...-7º днем.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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