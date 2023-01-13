Волгоградцам рассказали о семье, друзьях и алкоголе в Старый Новый год

Россияне традиционно 14 января будут отмечать Старый Новый год. Многие волгоградцы проведут этот праздник за праздничным столом. Как не испортить начало нового года — рассказала главный внештатный психиатр-нарколог комитета здравоохранения Волгоградской области, главврач областного наркодиспансера Лариса Бубнова.

По словам врача, что за прошедшую праздничную неделю многие с трудом вошли в привычный рабочий ритм и восстановили режим дня.

— Поэтому в предстоящие выходные дни советую воздержаться от алкоголя, — говорит специалист. — Даже разовое употребление спиртного после затянувшихся праздников, может привести к злоупотреблению и сформирует зависимость.

Доктор уточняет, что в новогоднюю ночь многие из нас обещают относиться к своему здоровью бережно и не нарушать собственных планов.

— Проведите выходные позитивно. Проведайте старых друзей, отдохните с самыми близкими людьми — с семьей, отправьтесь на каток или купите билет в кино, — считает Бубнова.

Фото: архив ИА «Высота 102»