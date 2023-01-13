Перед Рождеством пропал волгоградец с провалами в памяти

В Волгограде продолжаются поиски 55-летнего мужчины, пропавшего перед Рождеством. Как сообщает ИА «Высота 102», местный житель может иметь серьезные проблемы со здоровьем.

— Пропал Алексей Евгеньевич Гущин. С 5 января 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в джинсовую куртку синего цвета и синие джинсы. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором поисковиков по номеру 8 906 167 9444.

Представители поисково-спасательного отряда «Юг-Спас Волгоград» в свою очередь рассказали, что мужчина пропал в Краснооктябрьском районе.

— В день исчезновения был одет в джинсовую осеннюю куртку, джинсы, разнопарые кроссовки темного цвета — один на белой подошве, — добавили поисковики. — При себе имел кнопочный телефон и серебряный крестик на черном шнурке. Возможна потеря памяти, нуждается в медпомощи. Хромает на правую ногу, отсутствуют пальцы на правой ноге.

Все, кто может сообщить информацию о местонахождении пропавшего, обращаться по номеру 8 905 394 39 11, 8 966 789 0888 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

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