В Волгоградской области разыскивают пропавшего в ноябре прошлого года 42-летнего Виктора Цветкова. Со слов близких бесследно исчезнувшего мужчины, он перестал выходить на связь с 17 ноября.

— Витя сам из Оренбурга. В Волгоградскую область поехал заработать, он с трактором неплохо управляется. У вас там поля, работа есть. Отправился вместе со своей подругой, — рассказал родной брат пропавшего мужчины. — Знаю, что в Волгоград они отправились на машинах от работодателя. Однако на вокзале между братом и его спутницей произошел конфликт. Она вернулась обратно в Оренбург, привезя с собой его паспорт, телефон и ключи от квартиры. Ничего вразумительного она объяснить не смогла. Мы обратились в полицию. Однако пока никаких движений нет.

По словам родственника исчезнувшего оренбуржца, ранее за ним подобное не наблюдалось, а если Виктор на некоторое время исчезал, то всегда потом давал о себе знать.

— На него это не похоже. В версию его подруги я не верю, конечно, но полицию, видимо, это не интересует, — добавил родственник.

Брат уточнил, что Виктор уехал в Волгоградскую область в серой зимней куртке.

Приметы пропавшего:

рост 177 сантиметров

крупное телосложение

волосы рыжие

глаза голубые

носит бороду

Родственники добавляют, что у Виктора не сгибается безымянный палец на правой руке, а над губой есть большая родинка.

Активисты поискового отряда «ОренСпас» просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по телефонам: 112, 8 (8442) 74-07-71 — полиция Волгограда, +7 (3532) 222-982, 8-903-392-29-82 — ПСО «ОренСпас».

Фото: ПСО «ОренСпас» / vk.com