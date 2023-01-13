В Новониколаевском районе Волгоградской области на 665 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» сотрудники ДПС остановили КАМАЗ под управлением 39-летнего водителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина предъявил права, имевшие признаки подделки.





— Со слов водителя, данное удостоверение он приобрел через Интернет, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе сверки узлов и агрегатов грузового автомобиля обнаружено, что VIN-номер на кузове имеет следы механического воздействия, а номер шасси отсутствует.

Как уточнили в полицейском ведомстве, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что водитель перегонял грузовик из Пензы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области