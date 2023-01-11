В Волгограде коварный должник обманул и жестоко убил приятеля









Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Волгограда, который обвиняется в совершении разбойного нападения, жестокого убийства и мошенничества. Об этом сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, 14 ноября 2020 года обвиняемый убил своего 22-летнего приятеля, у которого ранее занимал деньги. Возвращать долг он не собирался, а решил под предлогом возврата денег его ограбить. С этой целью он прибыл к нему в квартиру, расположенную в доме №14 по улице Титова.

- Находясь в квартире, злоумышленник привел своего знакомого в бессознательное состояние, обыскал квартиру, однако денежные средства в особо крупном размере обнаружить не смог и похитил только 15 тысяч рублей и золотую цепочку, - рассказала Буянова.

Далее он решил инсценировать случайный пожар. Для этого он положил горящие листы бумаги у головы приятеля. Первым загорелся диван, а потом огонь распространился дальше. 22-летний мужчина погиб.

Фигурант уголовного дела на этом не остановился. Используя аккаунт своего приятеля в социальных сетях, он отправил его супруге смс-сообщение с заведомо ложной информацией о возврате долга.

В рамках расследования уголовного дела следователями были установлены и другие эпизоды совершения обвиняемым мошенничества, в результате которого он похитил у граждан порядка 160 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.



