Общество

В Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО главой электросетей

Общество 11.01.2023 11:16
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11.01.2023 11:16


В Волгоградской области сегодня, 11 января, в последний путь провожают погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса 48-летнего главу РЭС Дубовки Александра Архипова. Мужчину в звании лейтенанта призвали в ВС РФ 21 сентября 2022 года по частичной мобилизации. 

— Отпевание пройдет сегодня в храме Святой Троицы, — рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского поселения. — С 11.00 до 12.00 состоится прощание в здании кинотеатра «Красная звезда». Похоронят Александра Архипова на новом кладбище в Дубовке. 

Напомним, что Архипова одним из первых призвали по частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года. Как уточнили в администрации Дубовки, наш земляк погиб 5 января.  

Фото: Александр Архипов / ok.ru 

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