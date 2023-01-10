Безработным в Волгоградской области предложат чистить, рубить и копать

Общество 10.01.2023 16:51
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10.01.2023 16:51
В Волгоградской области утвержден перечень оплачиваемых работ, которые будут предложены безработным гражданам в 2023 году.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомтруда, в списке 139 видов работ по различным направлениям трудовой деятельности. В основном гражданам предлагают поработать руками. Так, платить будут за прополку и уборку урожая, высадку цветов и заготовку сена, сортировку картофеля. Безработным предложат мыть и чистить остановки общественного транспорта, дорожные знаки, водопропускные трубы от грязи и наносов, убирать автомобильные дороги от мусора, счищать снег с тротуаров. В жилищной сфере требуются рабочие для проведения земляных работ, разборке старых домов и ферм, уборки территорий возле памятников и братских могил.
В качестве платных общественных работ также указаны погрузка и разгрузка угля, вырубка деревьев и кустарников, уборка лестничных площадок жилых домов, окраска заборов, побелка деревьев. Некоторым предложат вспомогательные работы в архивах и библиотеках, склейку коробок, работу в гардеробе, стирку белья и многое другое.
В общей сложности в текущем году планируют привлечь на общественные работы 1599 человек. Больше всего такой труд востребован в Камышине и Камышинском районе - 157 человек. В Волгограде планируется привлечь 112 человек, в Волжском - 64 человека, 110 - в Михайловке, 96 - в Урюпинске, 80 - во Фролово. В остальных районах планируется задействовать на общественных работах в 2023 году от 16 до 64 человек.
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