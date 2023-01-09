«Не можем добиться элементарного»: хуторянин под Волгоградом в поисках воды отправился в поход по кабинетам чиновников

В редакцию информагентства обратился 63-летний житель хутора Черкесовский Новоаннинского района Волгоградской области Алексей Скворцов. По словам мужчины, в поселении с 27 декабря прошлого года и по сегодняшний день нет воды. Хуторянин, проживающий в переулке Воровского, уточняет, что проблема с водоснабжением кроется в насосе, который ревностно охраняет местная администрация.





Чтобы выяснить, куда же делась вода и когда все-таки власти вспомнят о людях и решат проблему с водоснабжением, Алексей Иванович отправился в путешествие по кабинетам местных чиновников. Свои походы мужчина при этом снимал на видео.

Как рассказывает Алексей Скворцов, перебои с подачей воды в поселке происходят уже на протяжении двух лет как раз с момента, когда в 2020 году заработал насос для водопровода.

– Система там какая – глубинный насос поднимает воду в трубу, которая идет по хутору. Все, что связано с насосом и его эксплуатацией – покрыто тайной. Насколько я знаю, его смонтировали с нарушениями. Кто этим занимался – неизвестно, нам никто не отчитывался, – рассказал пенсионер.

По словам мужчины, летом прошлого года воду давали всего на 15 минут, а затем отключали.

– Потом начали давать по расписанию. А у нас один колодец на всю деревню. Куда это годится? – задается риторическим вопросом хуторянин. – Сейчас зима и опять двадцать пять. С 27 декабря воды нет. Ходил в администрацию, там практически никого никогда нет. Главу Дмитрия Романовича тоже на месте не застанешь – видимо очень радеет за людей, постоянно на выездах. О проблеме там знают, говорят, то реле у них там шалит на насосе, то какие-то протечки, то контакт отходит. Сейчас утверждают, что надо системный блок управления менять, мол, в нем вся беда, но с места ничего не двигается. Воды как не было, так и нет. Видимо считают, что если здесь всего 54 двора, то это так — мы же не город какой, можно и глаза закрыть. А то, что здесь школа, садик – все без воды сидят? У меня маме 94 года, она труженица тыла, на один глаз ослепла, от президента все ей приходят поздравления, а элементарно помыться не может. Дожили, это просто позор какой-то.





Как уточнил Алексей Скворцов, в 300 метрах от администрации сельского поселения расположена будка с насосом, качающим воду, но заглянуть за металлическую дверь невозможно.

– Ключи у сотрудников администрации. Как они объясняют, насос запускается кнопкой, а обслуживает систему всего один специалист – слесарь Филипп, да и тот из Михайловки, – возмущается хуторянин. – Получается, узнать, что там внутри происходит, мы не можем, а специалиста местного нет.

Пенсионер надеется, что огласка ситуации поможет решить проблему с водоснабжением в хуторе Черкесовский.

– У нас людей приучили терпеть, вот они и сидят. Получается как? Захотели – воду отключили, отписками забросали. Я куда только не обращался, и в 112 звонил, и по местным телефонам, и в комитет по ЖКХ в Волгоград – все остается без ответа, – сокрушается Алексей Иванович. – Так же не должно быть. Не можем добиться элементарного – чтобы, наконец, пошла вода.

Журналисты ИА «Высота 102» пытались связаться с представителями местной администрации, начиная с 30 декабря 2022 года. Однако до сегодняшнего дня на звонки чиновники не отвечали. 9 января главы Черкесовского сельского поселения Дмитрия Романовича снова не оказалось на рабочем месте – самого утра он якобы оказался на выезде. После обеда, добавила сотрудница администрации, у Романовича запланирована видеоконференция с Волгоградом. Видимо, как подметил обратившийся в редакцию Алексей Скворцов, «главу на месте не застанешь — очень радеет за людей».

Фото и видео: Алексей Скворцов

