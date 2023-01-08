«Испытание дня»: волгоградка в 20-градусный мороз вышла на улицу босиком

Жительница Новоаннинского района Волгоградской области вышла в 20-градусный мороз босиком на улицу. Как сообщает ИА «Высота 102», свое необычное похождение волгоградка сняла на видео.

— Ну что, сегодня -21 °С, попробуем испытание дня, — говорит женский голос за кадром. — Ничего — нормально. Пойду сейчас машину заведу свою. Главное, чтобы соседи не подумали, что не то пальто, а так все нормально.

Судя по кадрам, отчаянная женщина без малейшего дискомфорта преодолела босиком несколько метров по своему двору и вышла за калитку к автомобилю.

Местные утверждают, что бесстрашную жительницу Новоаннинского зовут Юлия и ходить по снегу ей не впервой.

— Она регулярно занимается закаливанием и ходит босиком по снегу каждый день в течение минуты, если конечно погода позволяет, — рассказали в соцсетях горожане.

Медики уточняют, что подвергать свой организм такому стрессу и повторять действия Юлии неподготовленным волгоградцам не рекомендуется. Бывалые «моржи» отмечают, что если все же человек решится на закаливание, то сначала организм начнет бунтовать — будет холодно и некомфортно, может появиться насморк. Однако, если удастся перебороть эти реакции на мороз, то дальше все пойдет намного проще. Сказать таким процедурам «нет» нужно при обострении хронического недуга или появлении температуры.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me