Волгоградцы в 2022 году тратили в месяц 27 тысяч рублей









Волгоградстат опубликовал данные о структуре расходов и доходов жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование ведомства, так, в третьем квартале 2022 года денежные доходы на душу населения в регионе составили 31370 рублей, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.





При этом потребительские расходы в среднем составили 27288 рублей на человека. Как следует из структуры доходов, почти половина жителей региона (43,5%) живет только на одну зарплату. Еще 27,2% получают доход от социальных пособий. 5,6% жителей региона извлекают доход от предпринимательской деятельности, а 3% - от собственности. Доход еще 20,7% жителей региона складывается за счет прочей деятельности.





Всего в третьем квартале прошлого года денежный доход жителей региона достиг 230 миллиардов 549 миллионов рублей. Расходы оказались меньше – 225 миллиардов 984 миллиона рублей.