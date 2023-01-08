Власти Волгограда приобретут 56 троллейбусов на автономном ходу









О намерении городских властей закупить еще 56 троллейбусов с автономным ходом было заявлено на встрече главы Волгограда Владимира Марченко с членами общественной палаты города.







Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, администрация города планирует приобрести троллейбусы для последующей замены устаревших моделей на ряде действующих маршрутов и организации движения по новым. В частности, планируется заменить троллейбусами автобусный маршрут №65, связывающий Жилгородок и микрорайон Тулака.





Напомним, в начале прошлого года администрация Волгограда приобрела 56 троллейбусов на автономном ходу. Часть этой техники заменила автобусы №95, №20. Также новые троллейбусы работают на маршруте №10а. Новый транспорт поступит на баланс МУП "Метроэлектротранс".







Покупка новых троллейбусов обошлась бюджету в 1,4 миллиарда рублей.