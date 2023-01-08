Общество

Власти Волгограда приобретут 56 троллейбусов на автономном ходу

Общество 08.01.2023 10:22
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08.01.2023 10:22



О намерении городских властей закупить еще 56 троллейбусов с автономным ходом было заявлено на встрече главы Волгограда Владимира Марченко с членами общественной палаты города.

Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, администрация города планирует приобрести троллейбусы для последующей замены устаревших моделей на ряде действующих маршрутов и организации движения по новым. В частности, планируется заменить троллейбусами автобусный маршрут №65, связывающий Жилгородок и микрорайон Тулака.

Напомним, в начале прошлого года администрация Волгограда приобрела 56 троллейбусов на автономном ходу.  Часть этой техники заменила автобусы №95, №20. Также новые троллейбусы работают на маршруте №10а. Новый транспорт поступит на баланс МУП "Метроэлектротранс".

Покупка новых троллейбусов обошлась бюджету в 1,4 миллиарда рублей.


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