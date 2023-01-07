







В необычной обстановке могли наблюдать сегодня волгоградцы губернатора Андрея Бочарова и мэра города-героя Владимира Марченко. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона вместе с другими горожанами прокатился на коньках на катке в ЦПКиО, где с наступлением рождественского вечера, несмотря на мороз, кипела жизнь.



Волгоградцы даже не поняли, что рядом с ними скользит по льду, да еще и неплохо, губернатор в паре со своей супругой. Глава региона, впрочем, не преминул поинтересоваться у волгоградцев, как им отдыхается в парке, чем они довольны, а что, на взгляд горожан, не хватает еще в качестве развлечений в городе.













Не менее отчаянным оказался глава Волгограда Владимир Марченко. Тот вспомнил детство и скатился с горки на тюбинге вместе с другими отдыхающими.













Напомним, в последнее время ЦПКиО стал одним из самых популярных мест отдыха у волгоградцев. Эта территория привлекает все больше горожан, для которых здесь организуют новые аттракционы на каждое время года.