Общество 07.01.2023 17:08
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07.01.2023 17:08
Столичные знаменитости озвучили стоимость билетов на свои концерты, которые запланированы в Волгограде на зимний и весенний периоды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурсы по продаже билетов, так, город-герой выбрали для своих гастролей известные певцы и группы – Александр Маршал, «Чайф», Лолита, Билан, Газманов, Леонид Агутин и Анжелика Варум.
Средняя стоимость билетов на концерты московских звезд составляет около 2,5 тысячи рублей. Так, самые дорогие билеты на концерт Александра Маршала можно приобрести за 4 тысячи рублей, на группу «Чайф» - от 2 до 5 тысячи рублей.
Олег Газманов определил стоимость входа на свой концерт от 2 до 5 тысячи рублей. При этом большинство билетов на выступление певца-патриота уже реализовано.
Певица Лолита запланировала концерт в Волгограде, билеты на который стоят от 2 до 6 тысячи рублей. Выступление певицы запланировано на конец марта, но билеты пока продаются не очень активно.
Бывшая звезда Евровидения Билан устроит концерт для волгоградцев, куда пустят по билетам от 1,5 до 4,5 тысячи рублей.
Но самый дорогой концерт для волгоградцев устроит известная семейная пара Анжелика Варум и Леонид Агутин. Вход на танц-пол музыканты оценили в 2,5 тысячи рублей, а места в ВИП-ложе будут стоить 10 тысяч рублей.
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