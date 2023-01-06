Волгоградцы готовятся к встрече Рождества Христова

Жители Волгоградской области готовятся встретить Рождество Христово. В сочельник во всех православных храмах региона начались праздничные службы. В воссозданном соборе Александра Невского в центре Волгограда заметили и главу региона Андрея Бочарова.





Судя по снимкам, в канун Рождества губернатор поставил свечи в возрожденном храме, всенощное бдение в котором проводит Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.





Волгоградцев приглашают на праздничное богослужение 7 января в Александро-Невский собор. В храме пройдет ночная Рождественская Божественная литургия.

Напомним, что храм, ставший одной из достопримечательностей Волгоградской области и юга России, освятил в 2021 году Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.