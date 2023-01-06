Общество

Волгоградца оштрафовали на 40 тысяч за критику президента РФ

Общество 06.01.2023 17:37
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06.01.2023 17:37


Ворошиловский районный суд постановил привлечь к административной ответственности местного жителя за негативную оценку деятельности президента России. Как стало известно ИА «Высота 102» из открытой судебной картотеки, речь идет о жителе Волгограда Кирилле Шекурове. 

— Из содержания протокола об административном правонарушении, составленного сотрудниками ОП-5 УМВД России по Волгограду 30 ноября 2022 года следует, что 21 сентября 2022 года Шекуров К. А. разместил в сети Интернет комментарий, содержащий негативную оценку деятельности президента РФ, — цитирует ИА «Высота 102» информацию, размещенную на официальном ресурсе районного суда. 

Уточняется, что суд признал Шекурова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, а именно распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. При этом постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Наказание за подобное нарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. В норме КоАП РФ указывается, что обо всех случаях возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов уведомляются органы прокуратуры РФ. 

Сам полный тезка Кирилла Шекурова в социальных сетях называет себя не иначе как «Хулиган (ч3. ст.20.1 КоАП РФ). Нарцисс. Стрелок. Архитектор. Фотограф.» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Молодой человек снимает стримы на своем You-tube канале и фотографируется с оружием. 

Скриншот: Кирилл Шекуров / vk.com

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