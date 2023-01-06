Метель, снег и дождь: в Волгоградской области на Рождество ждут -22 °С

На выходных в Волгоградской области синоптики обещают ухудшение погоды. Прогнозируются туманы, метель, снег с дождем и штормовой ветер. В рождественскую ночь обещают до -22 градусов.

— Завтра, 7 января, по области в ночные и утренние часы вероятны осадки в виде снега, местами сильного. В дневной период без существенных осадков, местами метель, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер северо-западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура опустится до значений в -17...-22 °С, по южным районам до -10...-15 °С, днем столбики термометров покажут -13...-18 °С.

В воскресенье, 8 января, в регионе не ожидаются существенные осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура в ночной период -18...-23 °С, днем -14..-19 °С.

— В Волгограде завтра, 7 января, ночью и утром ожидается снег. Днем без существенных осадков. Ветер: северо-западный с порывами до 15-18 м/с. Ночью и днем в областной столице -13...-15 °С, — добавили волгоградские синоптики.

В воскресенье, 8 января, в городе на Волге сильных осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура упадет до -18...-20 °С, днем составит -14...-16 °С.

Сегодня в Волгограде обещают мокрый снег, переходящий в дождь. В ночные и утренние часы сохранятся гололедно-изморозевые явления. Днем ветер северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с. В дневные часы температура в городе-герое поднимется до +3...+5 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»