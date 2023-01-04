



Правильное питание – то, о чем большинство из нас забывает в период затяжных новогодних праздников. Салаты с майонезом, жирная и соленая пища в купе с алкоголем приводят в конечном итоге к обострениям заболеваний желудочно-кишечного тракта, а у кого-то такие болезни проявляются после обильных застолий впервые. Заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы №25 Галина Королева рассказала ИА «Высота 102», на какие продукты нужно делать упор после новогодних праздников, чтобы снизить риск неблагоприятных последствий.

– Здоровое питание занимает основополагающее место в профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Конечно, помочь могут всевозможные современные лекарства, но если продолжать употреблять вредные продукты, их действие будет бессмысленным, – говорит Галина Петровна. – Между тем, с помощью нужных продуктов можно регулировать кислотность, активизировать и нормализовать моторику желудка, улучшить пищеварительную функцию, провести очищение, восстановить слизистую органа.

Самые полезные для желудка продукты, по словам Галины Королевой, – это те, которые содержат клетчатку. То есть овощи и фрукты. Они долго перевариваются и при этом благотворно влияют на пищеварительную систему.

– Самым богатым фруктом по содержанию клетчатки является банан. В других фруктах и овощах больше всего этого полезного компонента содержится в кожуре. Поэтому их лучше есть сырыми или в виде овощных салатов, заправленных растительным маслом, – советует специалист. – В такие блюда хорошо добавлять зелень. Разумеется, при отсутствии противопоказаний, болей в желудке, язвы, гастрита.

Свекла, цветная капуста, тыква, морковь и картофель особенно полезны для желудка. Из напитков полезно пить отвар шиповника, легкий чай с молоком, фруктовые и овощные соки, богатые витаминами и микроэлементами.

– У людей пожилого возраста в результате нарушения диеты нередко ухудшается перистальтика кишечника, и они начинают страдать запорами. Однако есть продукты, стимулирующие моторику желудка и кишечника, улучшающие пищеварение и снижающие вероятность запоров, – рассказывает завотделением больницы № 25 Волгограда. – К ним относятся: кефир, ряженка, творог. В случае указанной проблемы также помогут овощные супы, но только без мяса, а также дыня, яблоко, слива, ягоды и варенье из них.