Общество

В Волгограде 29 декабря вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзале

Общество 29.12.2022 09:11
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29.12.2022 09:11


В Волгограде сегодня, 29 декабря, вспоминают жертв террористического акта на железнодорожном вокзале. Девять лет назад в результате взрыва погибли 18 человек. 

В траурный день волгоградцы по традиции принесут цветы к памятному знаку, установленному при входе в здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1». С раннего утра на всем протяжении улицы Коммунистической в усиленном режиме несут службу сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Завтра, 30 декабря, волгоградцы почтут память погибших пассажиров троллейбуса №15а. Напомним, в результате теракта в Дзержинском районе в 2013 году погибли 16 волгоградцев. Церемония пройдет у памятного знака, установленного на месте взрыва.

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