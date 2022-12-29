В Волгограде 29 декабря вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзале

В Волгограде сегодня, 29 декабря, вспоминают жертв террористического акта на железнодорожном вокзале. Девять лет назад в результате взрыва погибли 18 человек.

В траурный день волгоградцы по традиции принесут цветы к памятному знаку, установленному при входе в здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1». С раннего утра на всем протяжении улицы Коммунистической в усиленном режиме несут службу сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области.

Завтра, 30 декабря, волгоградцы почтут память погибших пассажиров троллейбуса №15а. Напомним, в результате теракта в Дзержинском районе в 2013 году погибли 16 волгоградцев. Церемония пройдет у памятного знака, установленного на месте взрыва.