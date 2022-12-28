Троллейбусы и автобусы в сверкающих гирляндах курсируют в Волгограде









На маршруты в Волгограде вышли празднично наряженные троллейбусы, трамваи и автобусы.

Как сообщили в мэрии, в празднично украшенном общественном транспорте с 28 по 30 декабря можно увидеть волонтеров в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Они будут поздравлять пассажиров с наступающим Новым годом.

Таких волонтеров можно встретить на остановках популярных маршрутов общественного транспорта Волгограда, а также в общественных местах, таких как парк «Юбилейный», «50 лет Октября», парк им.Гагарина, парк Аттракционов, сквер Саши Филиппова, пешеходная аллея по проспекту Жукова, сквер по проспекту Металлургов и других.

Празднично украшенные трамвайные вагоны курсируют на маршрутах №№ 2, 10, 11 и линии СТ, троллейбусы – на маршруты №№9, 15а, автобусы – на маршруты №№ 2 и 77.

Фото: администрации Волгограда



