Общество

Троллейбусы и автобусы в сверкающих гирляндах курсируют в Волгограде

Общество 28.12.2022 16:03
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28.12.2022 16:03



На маршруты в Волгограде вышли празднично наряженные троллейбусы, трамваи и автобусы.
Как сообщили в мэрии, в празднично украшенном общественном транспорте с 28 по 30 декабря  можно увидеть волонтеров в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Они будут поздравлять пассажиров с наступающим Новым годом.
Таких волонтеров можно встретить на остановках популярных маршрутов общественного транспорта Волгограда, а также в общественных местах, таких как парк «Юбилейный», «50 лет Октября», парк им.Гагарина, парк Аттракционов, сквер Саши Филиппова, пешеходная аллея по проспекту Жукова, сквер по проспекту Металлургов и других.
Празднично украшенные трамвайные вагоны курсируют на маршрутах №№ 2, 10, 11 и линии СТ, троллейбусы – на маршруты №№9, 15а, автобусы – на маршруты №№ 2 и 77.
Фото: администрации Волгограда

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