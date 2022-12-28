

















Итоги уходящего, 2022 года, в сфере регулирования численности бездомных животных подвели в МБУ «Северное» в предновогодние дни. Как сообщает ИА «Высота 102», в просторных крытых вольерах сегодня как никогда пустынно. Учреждение не только выполнило, но и перевыполнило муниципальное задание по отлову, содержанию и стерилизации животных без владельцев, установленное на этот год. И теперь готовится к продолжению этой работы в будущем году.





- По муниципальному заданию мы должны были отработать 5 тысяч животных, но по итогу получилось даже больше на 15%, - рассказывает директор МБУ «Северное» Евгений Головко. – На будущий год пока запланирована меньшая цифра – 4300, но бюджетное задание, не исключено, может быть скорректировано в сторону увеличения.













Новый год еще не наступил, а на участке временного содержания бездомных животных уже занимаются заготовкой кормов на ближайшие месяцы. Во время приезда журналистов ИА «Высота 102» здесь как раз выгружали мешки с кормом класса премиум. Проблем с питанием обитателей приюта здесь нет уже несколько лет, после того, как сфера регулирования численности бездомных животных перешла в ведение МБУ «Северное». За это время на участке появились просторные вольеры, карантинная зона, также была оборудована большая зона для выгула щенков. В этом году улучшились и условия работы для персонала. Так, на территории установлены два новых вагончика, в которых зимой – тепло, а летом- прохладно.





А накануне автопарк участка пополнился еще двумя новенькими спецавтомобилями «ГАЗ», оборудованными клетками для животных, оснащенными системой вентиляции и кондиционирования. Таким образом, количество такой техники увеличилось до четырех единиц. Причем обновление и благоустройство участка содержания бездомных животных происходит в том числе и за счет собственных средств МБУ «Северное». Так, в этом году на эти цели были израсходованы 4,5 миллиона рублей, заработанных предприятием на госконтрактах.





- Этот год был непростым, и не все из задуманного удалось выполнить, - резюмирует Евгений Головко. – Так, в наших планах было создание ветеринарной клиники, которая обслуживала бы не только наших питомцев, но и оказывала услуги жителям города. Но мы не теряем надежды осуществить задуманное, и уверен, что все у нас получится.





Тем более, считает директор МБУ «Северное», что сегодня в подразделении учреждения, отвечающим за бездомных животных, работают по-настоящему увлеченные люди, на которых можно положиться.





- Особое спасибо нашим сотрудникам, которые в любую погоду, в любое время года обеспечивают достойное содержание обитателей нашего приюта, кормят их, подогревают зимой воду для поилок, убирают вольеры, лечат и, главное, отдают нашим братьям меньшим частичку своего тепла и сердца, - обращается к работникам учреждения Евгений Головко.













Таких же теплых слов, считает директор МБУ «Северное», заслуживают и добровольные помощники учреждения – волонтеры, некоммерческие фонды, с которыми у коллектива участка сложились по-настоящему конструктивные отношения. Ведь цель у них одна – сделать максимально комфортным сосуществование людей и бездомных животных. Волонтеры в выходные дни приезжают в приют, чтобы покормить питомцев вкусной, по-настоящему домашней кашей с мясом, и проделывают огромную работу по устройству животных в семьи.





- Наверное, многие волгоградцы заметили, что на улицах Волгограда стало гораздо меньше животных без бирок, - констатирует Евгений Головко. – Да, работы в этом направлении еще много. Но хотелось бы пожелать волгоградцам в новом году быть в первую очередь добрее и к друг другу, и к братьям нашим меньшим. На нашу доброту, поверьте, они ответят тем же. Хотелось бы, чтобы и люди более ответственно относились к животным, а у каждой бродяги появился свой хозяин. Для этого мы и работаем.







