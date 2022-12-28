Общество

«Давайте будем добрее»: в Волгограде подвели итоги года по работе с бездомными животными

Общество 28.12.2022 20:13
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28.12.2022 20:13






Итоги уходящего, 2022 года, в сфере регулирования численности бездомных животных подвели в МБУ «Северное» в предновогодние дни. Как сообщает ИА «Высота 102», в просторных крытых вольерах сегодня как никогда пустынно. Учреждение не только выполнило, но и перевыполнило муниципальное задание по отлову, содержанию и стерилизации животных без владельцев, установленное на этот год. И теперь готовится к продолжению этой работы в будущем году. 

- По муниципальному заданию мы должны были отработать 5 тысяч животных, но по итогу получилось даже больше на 15%, - рассказывает директор МБУ «Северное» Евгений Головко. – На будущий год пока запланирована меньшая цифра – 4300, но  бюджетное задание, не исключено, может быть скорректировано в сторону увеличения. 



Новый год еще не наступил, а на участке временного содержания бездомных животных уже занимаются заготовкой кормов на ближайшие  месяцы. Во время приезда журналистов ИА «Высота 102» здесь как раз выгружали мешки с кормом класса премиум. Проблем с питанием обитателей приюта здесь нет уже несколько лет, после того, как сфера регулирования численности бездомных животных перешла в ведение МБУ «Северное». За это время на участке появились просторные вольеры, карантинная зона, также была оборудована большая зона для выгула щенков. В этом году улучшились и условия работы для персонала. Так, на территории установлены два новых вагончика, в которых зимой – тепло, а летом- прохладно. 

А накануне автопарк участка пополнился еще двумя новенькими спецавтомобилями «ГАЗ», оборудованными клетками для животных, оснащенными системой вентиляции и кондиционирования. Таким образом, количество такой техники увеличилось до четырех единиц. Причем обновление и благоустройство участка содержания бездомных животных происходит в том числе и за счет собственных средств МБУ «Северное». Так, в этом году на эти цели были израсходованы 4,5 миллиона рублей, заработанных предприятием на госконтрактах. 

- Этот год был непростым, и не все из задуманного удалось выполнить, - резюмирует Евгений Головко. – Так, в наших планах было создание ветеринарной клиники, которая обслуживала бы не только наших питомцев, но и оказывала услуги жителям города. Но мы не теряем надежды осуществить задуманное, и уверен, что все у нас получится. 

Тем более, считает директор МБУ «Северное», что сегодня в подразделении учреждения, отвечающим за бездомных животных, работают по-настоящему увлеченные люди, на которых можно положиться. 

- Особое спасибо нашим сотрудникам, которые в любую погоду, в любое время года обеспечивают достойное содержание обитателей нашего приюта, кормят их, подогревают зимой воду для поилок, убирают вольеры, лечат и, главное, отдают нашим братьям меньшим частичку своего тепла и сердца, - обращается к работникам учреждения  Евгений Головко. 



Таких же теплых слов, считает директор МБУ «Северное», заслуживают и добровольные помощники учреждения – волонтеры, некоммерческие фонды, с которыми у коллектива участка сложились по-настоящему конструктивные отношения. Ведь цель у них одна – сделать максимально комфортным сосуществование людей и бездомных животных. Волонтеры в выходные дни приезжают в приют, чтобы покормить питомцев вкусной, по-настоящему домашней кашей с мясом, и проделывают огромную работу по устройству животных в семьи. 

- Наверное, многие волгоградцы заметили, что на улицах Волгограда стало гораздо меньше животных без бирок, - констатирует Евгений Головко. – Да, работы в этом направлении еще много. Но хотелось бы пожелать волгоградцам в новом году быть в первую очередь добрее и к друг другу, и к братьям нашим меньшим. На нашу доброту, поверьте,  они ответят тем же. Хотелось бы, чтобы и люди более ответственно относились к животным, а у каждой бродяги появился свой хозяин. Для этого мы и работаем.


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