Главное - вовремя: какие налоги надо заплатить до конца 2022 года









Налогоплательщикам Волгоградской области напомнили, какие обязательные платежи нужно сделать до конца 2022 года, чтобы избежать неприятных ситуаций в новом 2023 году. УФНС России по региону подготовило памятку тем, кто в предновогодней суете может забыть об уплате налогов. Если уже опоздали, то еще можно исправить ситуацию.

Итак, не позднее 26 декабря нужно было:

- уплатить третий платеж за 3 квартал 2022 года по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России;

- уплатить налог на профессиональный доход;

- представить налоговые декларации и уплатить налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения;

- уплатить налог на добычу полезных ископаемых, а также представить налоговую декларацию по НДПИ за ноябрь 2022 года.

Не позднее 28 декабря организациям, исчисляющим ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, надо представить налоговые декларации по налогу на прибыль и уплатить авансовые платежи за ноябрь 2022 года. Кроме того, данные организации должны представить налоговые расчеты за ноябрь.

Для налогоплательщиков, исчисляющих налог на прибыль ежеквартально, уплата третьего ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащего уплате в 4 квартале 2022 года, также должна быть произведена не позднее 28 декабря.

Напоминаем, что получить актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по имущественным налогам физических лиц и НДФЛ, а также произвести ее оплату можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, а также через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Кроме того, погасить задолженность удобно, используя сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц».

Узнать о своих долгах и оплатить их в режиме онлайн также возможно на Едином портале государственных услуг.

Неоплаченная своевременно задолженность по налогам влечет за собой начисление пени за каждый календарный день просрочки.



