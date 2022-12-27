Волгоградцы готовы заменить новогодние корпоративы на премии









Лишь треть опрошенных волгоградцев будет устраивать новогодние корпоративы на работе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на исследование hh.ru, 35% работающих жителей Волгоградской области рассказали, что официального новогоднего корпоратива у них на работе не будет. Еще 18% опрошенных рассчитывали на праздник с коллегами, но компания приняла решение его отменить. И только 29% работающих волгоградцев в этом году повеселятся на корпоративе (в целом по России так ответили 28% сотрудников). Остальные 18% затруднились ответить.





В 30% тех компаний, где корпоратив отметили, это решение сотрудникам никак не объясняли. Среди остальных работодателей 24% связали отмену мероприятия с отсутствием праздничного настроения в коллективе, 22% - с отсутствием бюджета. Кроме того, 15% компаний объяснили решение желанием направить на выплату премий (13-й зарплаты) сотрудникам деньги, планируемые на корпоратив, 6% - желанием направить эти деньги на благотворительность. Еще 13% отметили вариант «другое».





34% россиян, оставшихся без новогодних корпоративов, согласились с этим решением, так как полагают, что сейчас не самое подходящее время для праздника. Еще 19% тоже не возражают и считают, что выплата премий из бюджета на корпоратив сейчас - более уместное решение. 18% отметили, что у людей действительно нет праздничного настроения. При этом 9% придерживаются иной точки зрения – и выступают против отмены корпоратива. Еще по 8% говорят, что неформальный праздник с коллегами не заменить никакими премиями и что традиции надо соблюдать.





Несмотря на это, при необходимости выбрать между корпоративом и премией сразу 81% работающих жителей Волгоградской области и ЮФО в целом без колебаний выбрали бы финансовый бонус, а 19% предпочли бы деньгам праздник. В целом по России премию выбрали бы 86% опрошенных, праздник – 14%.



