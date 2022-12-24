Общество 24.12.2022 09:46
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24.12.2022 09:46
Волгоградстат опубликовал новые данные о зарплатах бюджетников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистическое наблюдение за этим показателем за период с января по сентябрь 2022 года, по некоторым категориям бюджетников отмечен рост зарплаты, но по другим позициям наблюдается снижение этого показателя.
В частности, средняя зарплата волгоградских врачей снизилась по сравнению с январем-июнем на 190 рублей и составила 65638 рублей. За исключением докторов, которые работают в Камышинском районе. Зарплата врачей этого муниципального образования выросла до 94780 рублей, тогда как за период с января по июнь 2022 года она составляла 92766 рублей.
Младший медперсонал стал получать на 16 рублей больше – 31657 рублей, а зарплата среднего медперсонала чуть уменьшилась. Если в первой половине 2022 года эта категория бюджетников получала в среднем 32856 рублей, то за девять месяцев – уже 32690 рублей.
Подросла также средняя зарплата научных сотрудников – с 65901 до 71327 рублей. Больше всего получают ученые в Волжском - 91713 рублей. В Волгограде этот показатель меньше – 74099 рублей.
Воспитатели в Волгоградской области по последним данным получают 28898 рублей. Это меньше, чем в первой половине 2022 года, когда этот показатель фиксировался на отметке в 30591 рубль.
Средняя зарплата учителей в Волгоградской области составляет 31603 рубля. Это без учета 5 тысяч рублей за классное руководство. За январь-июнь она была выше - 38570 рублей. На этот показатель повлияли отпускные за летний период.
Преподаватели вузов в регионе получают в среднем 63395 рублей. За первые полгода они зарабатывали больше - 72061 рубль.
Средняя зарплата работников культурной отрасли в регионе составила в январе-сентябре 33044 рубля. За январь-июнь она была выше – 34020 рублей.
А зарплата соцработников за последний исследуемый период выросла на 38 рублей – до 31445 рублей.
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