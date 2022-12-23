В Волгоградской области выясняют причину смерти пятимесячной девочки

В Камышине Волгоградской области скончался пятимесячный ребенок. Как стало известно ИА «Высота 102», девочку в начале недели доставили в одну из местных больниц.

— Рано утром 23 декабря в реанимационном отделении детской городской больницы скончалась от пневмонии пятимесячная девочка, — пояснил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Младенца госпитализировали в медучреждение 19 декабря с диагнозом «ОРВИ».

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам ИА «Высота 102» подтвердили смерть младенца.

— Ребенок был госпитализирован в инфекционный стационар с диагнозом ОРЗ в состоянии средней степени тяжести. Несмотря на получаемое лечение, состояние девочки прогрессивно ухудшалось, ребенок был переведен в реанимационное отделение, — пояснили в облздраве. — К лечению ребенка привлечены специалисты регионального реанимационно-консультативного центра, главный внештатный специалист по детским инфекционным заболеванием. Несмотря на усилия медиков, заболевание завершилось летальным исходом 22 декабря. Причины будут установлены по результатам исследований.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»