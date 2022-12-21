В Волгограде РЖД обязали оборудовать пешеходными дорожками 4 ж/д переезда









Районный суд Волгограда обязал ОАО "РЖД" оборудовать 4 железнодорожных переезда, расположенных в Советском районе, пешеходными дорожками. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, нарушения при эксплуатации железнодорожных переездов были выявлены в деятельности Волгодонской дистанции пути.





В адрес начальника Волгодонской дистанции пути внесено представление - оно рассмотрено и удовлетворено.





Иск был направлен изначально в марте этого года в Басманный районный суд Москвы, который перенаправил его на рассмотрение в Советский суд. Решение вынесено 19 декабря. Исполнение судебного акта взято на контроль прокуратуры, подчеркнули в надзорном органе.



