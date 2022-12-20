Общество

Треть опрошенных волгоградцев попросят у Деда Мороза повышения зарплаты

Общество 20.12.2022 19:29
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20.12.2022 19:29


Повышение зарплаты – это самое горячее новогоднее желание волгоградцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru, об этом при возможности попросили бы Деда Мороза 35% работающих волгоградцев, среди которых аналитики провели опрос.  В первых рядах, кто мечтает о повышении зарплаты, - строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

14% волгоградцев загадали бы Деду Морозу в новом году обучение дополнительной профессии, а 13% — хотели бы получить признание в своей текущей деятельности. Еще 12% жителей Волгоградской области не прочь  развить свои компетенции в  профессии, а каждый десятый мечтает о карьерном успехе и повышении в должности.

В компании отметили, что средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в Волгоградской области к концу 2022 года составила 46 тысяч рублей – это почти на 2 тысячи рублей больше, чем год назад. При этом сами волгоградцы в среднем рассчитывают на зарплату в 40 тысячи рублей – за год планка «желаемой» зарплаты в области увеличилась на 2,1 тысячи рублей.

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