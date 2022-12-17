Волгоградцы выйдут на улицу в пижамах









Пижамная вечеринка пройдет в воскресенье, 18 декабря, на катке в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде.

Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, впервые такое тематическое мероприятие пройдет в ЦПКиО на новом катке, который залили у стадиона «Волгоград Арена». В прошлом году пижамная вечеринка проходила на катке в парке «Раздолье» в Волгограде. Начало пижамной вечеринки в 20.00.

Напоминаем, что ледовый каток в ЦПКиО работает каждый день с 10.00 до 22.00. Площадь для катания составляет 2000 «квадратов». Одновременно здесь могут находиться до 400 человек.

Фото: ЦПКиО



