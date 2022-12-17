Волгоградцы выйдут на улицу в пижамах

Общество 17.12.2022 09:16
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17.12.2022 09:16
Пижамная вечеринка пройдет в воскресенье, 18 декабря, на катке в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде.
Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, впервые такое тематическое мероприятие пройдет в ЦПКиО на новом катке, который залили у стадиона «Волгоград Арена». В прошлом году пижамная вечеринка проходила на катке в парке «Раздолье» в Волгограде. Начало пижамной вечеринки в 20.00.
Напоминаем, что ледовый каток в ЦПКиО работает каждый день с 10.00 до 22.00. Площадь для катания составляет 2000 «квадратов». Одновременно здесь могут находиться до 400 человек.
Фото: ЦПКиО
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