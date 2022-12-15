Это рывок: Бочаров и Сорокин дали оценку дорожному ремонту в Волгоградской области

Общество 15.12.2022 16:14
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15.12.2022 16:14
Итоги дорожного ремонта в Волгоградской области в текущем году и предстоящие планы на 2023 год обсудили сегодня, 15 декабря, губернатор Андрей Бочаров и руководитель Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.
Как сообщили в обладмине, глава региона отметил, что все планы выполнены, а по большинству объектов работы идут с опережением сроков.
- В 2022 году мы заложили хорошую основу, хороший фундамент для реализации всех наших планов и задач по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Волгоградской области, - так оценил совместную работу Андрей Бочаров.
Глава Упрдор Москва-Волгоград и вовсе назвал рывком то, что произошло в дорожной сфере региона в текущем году.
- Без вашего участия, без вашей команды, которая занимается и помогает в развитии, не было бы этого рывка, а рывок громадный. В том числе мы ввели объекты, которые серьезно влияют на безопасность, например, обход поселка Горьковского, который дал возможность людям вздохнуть и жить другой жизнью, - сказал Юрий Сорокин.
В Упрдор Москва-Волгоград уточнили, что в текущем году ремонт охватил 200 км трасс в регионе, из которых 68 км касались крупных объектов. Введен после реконструкции в эксплуатацию участок трассы А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» с 11 по 24 км, часть которого проложена в обход микрорайона Горьковского. Завершаются работы и на участке трассы Р-22 «Каспий» с 903 по 906 км, где 4-полосная проезжая часть выполнена из бетона. Продолжается строительство обхода Волгограда. На первом этапе, который выполнен уже на 58%, дорожники приступают к надвижке пролета моста над руслом Волго-Донского судоходного канала. Готовность второго этапа составляет 37%.
Работы по расширению проезжей части до четырех полос завершены на 10 км трассы Р-22 «Каспий» с 831 по 838 км. Аналогичные работы проходят на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» с 643 по 654 км. Дорожники трудятся с опережением графика.
На встрече обсуждались и долгосрочные планы, в том числе с учетом формируемой 10-летней программы развития Волгограда. Особое внимание было уделено таким проектам, как обход Волгограда, Третий и Четвертый пусковой комплексы моста через Волгу, обход Нового Рогачика, проекту «Север - Юг».
В 2023 году продолжится модернизация региональных и муниципальных дорог.
Волгоградская область вошла в десятку лучших регионов РФ по исполнению национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2022 году объем дорожных работ по нацпроекту в регионе превысил 300 км. В 2023 году работы начнутся сразу после наступления благоприятных погодных условий - контракты заключаются уже в этом году.
Фото: администрации Волгоградской области
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