Главу ПК «Первый пенсионный» осудили в Волгограде за обман вкладчиков









В Волгограде вынесли приговор руководителю потребительского кооператива «Первый пенсионный» Евгению Ковалевичу за обман 23 вкладчиков.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Центральный районный суд приговорил 51-летнего обвиняемого - жителя Москвы - к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину он признал частично.

По материалам следствия, глава потребительского кооператива с октября 2019 года по июнь 2020 года принимал вклады от населения, обещая сохранность денег и высокие проценты.

Однако работа кооператива была построена по принципу финансовой пирамиды, когда ее члены получали деньги только за счет привлечения новых участников. Первым вкладчикам повезло - они получили проценты, так как глава «Первого пенсионного» пытался создать видимость платежеспособности структуры. Остальные вкладчики деньги не получили. Их фигурант уголовного дела потратил на себя, обналичив в Москве.

Всего потерпевшими по уголовному делу проходили 23 человека. Причиненный им ущерб составил более 6 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: прокуратуры Волгоградской области



