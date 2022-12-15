Главу ПК «Первый пенсионный» осудили в Волгограде за обман вкладчиков

Расследования 15.12.2022 10:04
0
15.12.2022 10:04
В Волгограде вынесли приговор руководителю потребительского кооператива «Первый пенсионный» Евгению Ковалевичу за обман 23 вкладчиков.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Центральный районный суд приговорил 51-летнего обвиняемого - жителя Москвы - к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину он признал частично.
По материалам следствия, глава потребительского кооператива с октября 2019 года по июнь 2020 года принимал вклады от населения, обещая сохранность денег и высокие проценты.
Однако работа кооператива была построена по принципу финансовой пирамиды, когда ее члены получали деньги только за счет привлечения новых участников. Первым вкладчикам повезло - они получили проценты, так как глава «Первого пенсионного» пытался создать видимость платежеспособности структуры. Остальные вкладчики деньги не получили. Их фигурант уголовного дела потратил на себя, обналичив в Москве.
Всего потерпевшими по уголовному делу проходили 23 человека. Причиненный им ущерб составил более 6 миллионов рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
В Волгограде 75-летний глава общественной организации сбил насмерть пешехода14.12.2022 14:51
Расследования 14.12.2022 14:51
43-летнего мужчину забили до смерти в центре Волгограда14.12.2022 14:10
Расследования 14.12.2022 14:10
Возили как лампочки и туалеты: в Волгограде накрыли табачных «королей»14.12.2022 11:41
Расследования 14.12.2022 11:41
Обвиняемого в многомиллионной афере Михаила Калонкина оставили в СИЗО13.12.2022 20:00
Расследования 13.12.2022 20:00
«Вину так и не признал»: в Волгограде ленивого пристава осудили за алиментщиков-«призраков»13.12.2022 17:42
Расследования 13.12.2022 17:42
«Подрезали крылья»: УФАС запретило московской фирме рассылать волгоградцам двойники квитанций на оплату ЖКХ13.12.2022 16:06
Расследования 13.12.2022 16:06
Убийца 23-летнего IT-специалиста попросился домой из СИЗО в Волгограде13.12.2022 12:32
Расследования 13.12.2022 12:32
В Волгограде обвиняемых в убийстве IT-специалиста оставили в СИЗО до 3 апреля13.12.2022 12:10
Расследования 13.12.2022 12:10
Одного задержали, второй — умер: в Волгограде спустя четверть века раскрыли жестокое убийство13.12.2022 11:36
Расследования 13.12.2022 11:36
В Волгограде за убийство брата-близнеца осудили жителя Санкт-Петербурга12.12.2022 17:26
Расследования 12.12.2022 17:26
«Была ваша, стала наша»: в Волжском ши-тцу наглым образом похитили у хозяйки12.12.2022 15:03
Расследования 12.12.2022 15:03
Бастрыкин потребовал доклад после публикации ИА «Высота 102» о жителях отрезанного хутора Волгоградской области11.12.2022 20:10
Расследования 11.12.2022 20:10
Невзлюбила сыновей. В Волжском многодетная мать-рецидивистка истязала малолетних детей11.12.2022 15:32
Расследования 11.12.2022 15:32
«Жизнь за слово»: в Волгограде во время уличной потасовки убили мужчину10.12.2022 16:59
Расследования 10.12.2022 16:59
В Волгограде задержали двоих лже-полицейских за вымогательство10.12.2022 14:27
Расследования 10.12.2022 14:27