Расследования

Главу ПК «Первый пенсионный» осудили в Волгограде за обман вкладчиков

Расследования 15.12.2022 10:04
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15.12.2022 10:04



В Волгограде вынесли приговор руководителю потребительского кооператива «Первый пенсионный» Евгению Ковалевичу за обман 23 вкладчиков. 
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Центральный районный суд приговорил 51-летнего обвиняемого - жителя Москвы - к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину он признал частично.
По материалам следствия, глава потребительского кооператива с октября 2019 года по июнь 2020 года принимал вклады от населения, обещая сохранность денег и высокие проценты.
Однако работа кооператива была построена по принципу финансовой пирамиды, когда ее члены получали деньги только за счет привлечения новых участников. Первым вкладчикам повезло - они получили проценты, так как глава «Первого пенсионного» пытался создать видимость платежеспособности структуры. Остальные вкладчики деньги не получили. Их фигурант уголовного дела потратил на себя, обналичив в Москве.
Всего потерпевшими по уголовному делу проходили 23 человека. Причиненный им ущерб составил более 6 миллионов рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото: прокуратуры Волгоградской области

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