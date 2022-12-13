На новогодние праздники назначили пять дополнительных поездов Волгоград-Москва

Общество 13.12.2022 20:59
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13.12.2022 20:59
В новогодние и рождественские праздничные дни назначены дополнительные поезда дальнего следования в столицу из Волгограда и обратно. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, в конце декабря и в начале января по маршруту Волгоград-Москва будут отправлены пять новых поездов.
- №575/576 Москва – Волгоград отправлением из Москвы 8 января в 23:45, прибытием в Волгоград 10 января в 00:33;
- №579/580 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 28, 29 декабря и 7 января в 1:00, прибытием в Москву на следующие сутки в 4:45;
- №579/580 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 8 января в 1:00, прибытием в Москву на следующие сутки в 3:10.
Время отправления и прибытия поездов – местное, уточнили в Приволжской железной дороге.
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