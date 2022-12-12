В Волгограде стали известны первые лауреаты премии Олега Иншакова

Губернатор Волгоградской области подписал постановление, которым определяется список лауреатов премии имени Олега Иншакова, бывшего ректора Волгоградского государственного университета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, через полгода – 30 июня – коллективы ВолГУ и ВолгГМУ, а также один сотрудник ВолгГТУ получат по 500 тысяч рублей.

Напомним, что присуждение премии с 2022 года будет проводиться ежегодно по трем номинациям: за практический вклад в развитие экономики Волгоградской области, за вклад в экономическое образование и просвещение и за вклад в развитие экономической науки. Согласно постановлению, подписанному Андреем Бочаровым 9 декабря, за практический вклад в развитие экономики Волгоградской области по итогам этого года будет поощрен коллектив Волгоградского государственного университета во главе с нынешним ректором. В списке награждаемых: ректор ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Алла Калинина, завкафедрой экономической теорией госуниверситета Марина Буянова и Елена Петрова – завкафедрой прикладной математики ВолГУ.

За вклад в экономическое образование и просвещение и за вклад в развитие экономической науки постановлением губернатора Волгоградской области будет награжден коллектив Волгоградского государственного медицинского университета: завкафедрой экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, доцент Светлана Соболева, доценты кафедры экономики и менеджмента института общественного здоровья ВолгГМУ Сергей Князев и Светлана Ситникова.

Единоличным обладателем премии в номинации «За вклад в развитие экономической науки» стал в 2022 году профессор ВолгГТУ Даниил Фролов.

Напомним, о намерении учредить премию имени Олега Иншакова губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров впервые заявил в начале июня 2022 года, на заседании Совета по экономике. Уже в начале сентября глава региона утвердил положение о премии.